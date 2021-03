«Ad Acqui 76 positivi, numeri in leggero aumento»

ACQUI TERME - Questa volta il sindaco Lorenzo Lucchini ha dato appuntamento ai concittadini per l'ormai solito aggiornamento settimanale direttamente dalla sede della Protezione Civile di Acqui Terme. In compagnia del primo cittadino, il responsabile dei volontari termali, Lorenzo Torielli: «In questo momento le positività a livello domiciliare sono 76, in lieve aumento rispetto alla precedenti 24 ore, ma comunque niente di eccessivamente allarmante. All'ospedale 'Galliano', invece, sono al momento 8 gli acquesi ricoverati» ha comunicato Torielli.

Lucchini e Torielli con il contributo di Serena Panaro, presidente dell'associazione Archicultura per l'occasione in veste di semplice volontaria della Protezione Civile, hanno poi presentato il servizio rivolto agli "over 70" che non hanno dimestichezza con i mezzi informatici per l'iscrizione alla campagna vaccinale. «Per la preiscrizione è necessaria una tessera sanitaria. Quando gli utenti chiameranno lo 0144 770325 la loro richiesta di pre adesione sarà attivata da uno dei nostri volontari. È necessario comunicare anche il numero della tessera sanitaria, che si trova sul retro della tessera. Serve anche un numero di cellulare sul quale verrà poi inviato il messaggio di conferma dell'avvenuta iscrizione. Un indirizzo email è gradito ma non strettamente necessario», ha spiegato Serena Panaro.

Il sindaco Lucchini, che ha invitato gli utenti a chiamare lo 0144 770325 per qualunque necessità o informazione, ha tenuto ha sottolineare come il servizio fornito dal Comune e dalla Protezione Civile acquese riprenda il modello già testato dall'amministrazione comunale ovadese.