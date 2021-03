Lettera a Provincia: Pagliano sollecita l'asfaltatura del ponte

MELAZZO - Vedendo le campate a dicembre qualcuno aveva sperato venisse riaperto a Natale. Mese dopo mese la consegna del ponte sull'Erro è stata nei sogni spostata sempre in là. Lavori intermittenti, lamentano i melazzesi, ora sul greto del fiume, ora sul piano, ma dell'asfaltatura, ultimo step prima dell'inaugurazione, neanche l'ombra. Al punto che il sindaco Pier Luigi Pagliano ha ieri inviato una lettera interlocutoria alla Provincia per avere notizie sullo stato delle opere. Certo è che per fine mese il ponte sulla Sp225 non aprirà.