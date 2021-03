Coronavirus: in provincia 3 decessi, 84 contagi e 109 guariti

ALESSANDRIA - Secondo il quotidiano aggiornamento dell'Unità di Crisi, in provincia di Alessandria sono 84 i nuovi casi di positività al Covid registrati nelle ultime 24 ore, mentre 3 persone hanno perso la vita e 109 hanno sconfitto il virus. In Piemonte più di 2000 casi, il tasso di positività scende al 6,6%. Stabili le terapie intensive e in crescita i ricoveri ordinari.

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 2.117 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 327 dopo test antigenico), pari al 6,6% dei 32.115 tamponi eseguiti, di cui 18.135 antigenici. Dei 2.117 nuovi casi, gli asintomatici sono 693 (32,7%). I casi sono così ripartiti: 233 screening, 1.212 contatti di caso, 672 con indagine in corso; per ambito: 34 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 138 scolastico, 1.945 popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 303.466 così suddivisi su base provinciale: 24.704 Alessandria, 14.592 Asti, 9.524 Biella, 42.601 Cuneo, 23.563 Novara, 162.108 Torino, 11.540 Vercelli, 11.185 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.347 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.302 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 358 (+1 rispetto a ieri)

I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.759 (+82 rispetto a ieri)

Le persone in isolamento domiciliare sono 31.018

I tamponi diagnostici finora processati sono 3.623.157 (+32.115 rispetto a ieri), di cui 1.326.266 risultati negativi.

I DECESSI DIVENTANO 10.131

Sono 38 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 4 verificatisi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale è ora di 11.131 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.462 Alessandria, 628 Asti, 394 Biella, 1.214 Cuneo, 834 Novara, 4.719 Torino, 455 Vercelli, 337 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 88 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

258.200 PAZIENTI GUARITI

I pazienti guariti sono complessivamente 258.200 (+ 2.236 rispetto a ieri) così suddivisi su base provinciale: 21.789 Alessandria, 12.780 Asti, 8.479 Biella, 35.144 Cuneo, 20.067 Novara, 137.135 Torino, 9.695 Vercelli, 9.934 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.207 extraregione e 1.970 in fase di definizione.