Mobilità sostenibile: "Un piano per merci e persone"

ACQUI TERME - «Stiamo lavorando a un coordinamento tra comuni superiori ai diecimila abitanti per realizzare un piano urbano di mobilità sostenibile, uno strumento di pianificazione capace di analizzare e studiare le necessità di spostamento delle persone e anche delle merci» è questo l’annuncio del sindaco di Acqui Terme Lorenzo Lucchini.

L’idea è quella di combattere e risolvere (una volta per tutte) la questione annosa dell’isolamento che affligge la città bollente. «Il nostro territorio esige collegamenti adeguati verso Genova, Torino e Milano, superando tutti quei disagi che da troppi anni ci trasciniamo – continua il primo cittadino - Inoltre, come Comune di Acqui Terme, stiamo sviluppando molti progetti turistici a medio termine che vedono nella mobilità un elemento fondamentale, come le Terre della via Francigena e i percorsi cicloturistici di Walk & Bike. Credo fermamente sia per questo basilare articolare un piano che sviluppi una visione di sistema della mobilità con orizzonti temporali diversi, mettendo al centro la domanda della stessa utenza e cercando di soddisfare le esigenze richieste».

Al centro delle Valli Bormida ed Erro, ma non da soli. «L’iniziativa di Acqui Terme è quella di creare una rete di coordinamento tra i comuni, comprendere le singole progettualità e metterle a sistema sulla base della domanda dell’utenza per dotarci di uno strumento strategico da portare alla Regione Piemonte e al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture – conclude Lucchini - In questa maniera non ci rivolgeremo con generiche richieste alle istituzioni preposte a fornire i servizi, ma presenteremo un dettagliato piano che vada a beneficio di noi cittadini, dell'economia e della società».