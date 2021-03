Cantieri di lavoro: dal Comune 4 posti chi è in difficoltà

ACQUI TERME - Con il progetto "Difendiamo il paesaggio" attivato dal Comune di Acqui Terme a seguito del bando "Cantieri di lavoro" indetto dalla Regione destinato a soggetti in cerca di occupazione, Palazzo Levi mette a disposizione 4 posti per 260 giornate lavorative per 20 ore settimanali su 5 giornate a settimana. I candidati devono essere maggiorenni con età inferiore ai 45 anni, avere un basso livello di istruzione e con condizioni sociali/familiari di particolare difficoltà (anche in raccordo con i servizi socio assistenziali). La spesa totale per l'attivazione del progetto è di 28 mila euro circa, di cui 12mila su finanziamento regionale, il resto a carico del Comune.

Gli interessati potranno presentare domanda dal 24 marzo al 7 aprile compilando l’apposito modulo in carta libera disponibile nella home page del Comune di Acqui Terme da mercoledì 24.