Milano - Sanremo, la provincia è pronta

ALESSANDRIA - Nel cuore della Milano - Sanremo c'è la provincia di Alessandria, la terra di campioni e campionissimi, pronta ad accogliere la 'Classicissima di primavera'. Da Pontecurone a Ponte Erro, oltre 94 chilometri, conferme e debutti in una edizione che la pandemia priva di una componente fondamentale, il pubblico. Vietati assembramenti, i corridori atterversano regioni 'rosse', dove sarebbe vietato uscire di casa, anche se c'è scommettere che molti appassionati non si accontenteranno di seguire la diretta, 'minuto per minuto', garantita da RaiSport e poi Rai2.

Su torna a Tortona (11.40) e poi Novi (12.10), davanti al Museo dei Campionissimi, poi il tratto 'nuovo', verso l'Acquese, passando per Basaluzzo, Predosa, Cassine (dove gli Alpini hanno appeso il tricolore), Strevi e Acqui. "Una occasione unica e straordinaria per il territorio, la promozione affidata alle due ruote: domani saranno i campioni della Milano - Sanremo- sottolinea Lorenzo Lucchini, sindaco di Acqui - poi toccherà ai percorsi ciclabili che abbiamo quasi ultimato e a un grande evento culturale dedicato al ciclismo. La Sanremo è, anche, un omaggio alla nostra maglia rosa Pettinati. Spiace per gli amici di Ovada, ma anche loro torneranno presto protagonisti della Classicissima".

Dopo Melazzo, Cartosio e Ponte Erro, i corridori saranno al Sassello e poi al Giovo, la 'cima Coppi' della corsa, e giù vero la riviera. Pronostico apertissimo: i favoriti sono van Aert, che ha vinto la versione estiva del 2020, Alaphilippe, primo nel 2019, e van der Poel, che vuole imitare nonno Poulidor, vincitore in via Roma sessant'anni fa. Gli italiani? Fra gli outsider, soprattutto Ganna, Nibali, Nizzolo e Viviani.