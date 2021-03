Controlli aerei sulle linee elettriche nei comuni dell'Acquese

ACQUI TERME - Sono iniziati ieri, mercoledì 17, e proseguiranno fino a fine mese le ispezioni aeree di E-Distribuzione - la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di media e bassa tensione - programmate per esaminare i 248 km di linee elettriche presenti in provincia di Alessandria. Il monitoraggio verrà effettuato in elicottero e con l’ausilio di tecnologie di ultima generazione. Mediante il sorvolo a bassa quota, infatti, sarà possibile rilevare eventuali anomalie e riprendere la situazione degli impianti, in particolare per verificare l'eventuale presenza di piante o eccessiva vegetazione nei pressi dei conduttori e per monitorare lo stato di conservazione di sostegni, mensole, isolatori, sezionatori a palo e posti di trasformazione su palo.

Le ispezioni, che nell'Acquese interessano i comuni di Acqui Terme, Alice Bel Colle, Cavatore, Grognardo, Morbello, Ponzone e Visone, non richiederanno l'interruzione delle linee elettriche.