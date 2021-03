Dalla Pro Loco un "Polentonissimo" a porzioni

MONASTERO BORMIDA - Oggi siamo in zona rossa, ma all’orizzonte, anche nel caso di virate cromatiche, non si intravedono colori che consentano festosi assembramenti. Così, nei giorni scorsi, la Pro loco ed il Comune di Monastero Bormida hanno annunciato che per l’anno 2021 (ancora una volta) non ci sarà il tradizionale ‘Polentonissimo’, l’evento principale della programmazione paesana. Gli organizzatori però hanno voluto dare un segnale alla comunità locale ed hanno deciso di dividere la grande scodellata in singole porzioni offerte ai cittadini. «Una semplice polenta, con la speranza di mantenere viva una lunga tradizione e l’augurio di ritrovarsi tutti insieme a festeggiare il ‘Polentonissimo’ 2022» hanno concluso.