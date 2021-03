Eccellenza, entro domani il sì delle società

ALESSANDRIA - Acqui e Castellazzo hanno già detto sì: insieme ad altre 14 società parteciperanno alla 'nuova' Eccellenza che inizierà l'11 aprile. "In tutto sedici, per il momento, ma c'è tempo, per i club ancora incerti, per sciogliere le riserve - sottolinea Gianni Baldin, componente dell'ufficio di presidenza della Figc Piemonte Valle d'Aosta - Abbiamo ricevuto una comunicazione dal presidente federale Gabriele Gravina, che ci chiede di inviare entro domani il numero esatto e il format scelto. Per questo ribadiamo ai sodalizi che avevano chiesto ancora qualche giorno per valutare la situazione di comunicare la decisione entro la mattina di domani, mercoledì 17 marzo".

Dalla Figc è arriva anche l'indicazione di comporre, comunque, due gironi. "Nel documento è scritto, anche, che ci sarà una promozione ogni dieci formazioni iscritte. Per questo - aggiunge Baldin - sarebbe importante arrivare a 20, per avere due posti sicuri in D, anche se comprendiamo bene le problematiche che i dirigenti devono affrontare".

Non appena il comitato regionale avrà l'organico completo, già domani, elaborerà il format, da inviare in Figc per l'approvazione, che, di fatto, sarà anche il 'via libera' per iniziare la preparazione. Fra le disposizioni introdotte dalla Figc anche la possibilità, per giocatori di squadre di Eccellenza che non partecipano, di 'trasferirsi' temporaneamente in formazioni che, invece, partecipano, senza bisogno di nulla osta, e questo vale anche per calciatori delle categorie inferiori, per le quali è già stata definita la fine anticipata.

Capitolo tamponi: sarà Federlab a eseguirli, in base a un accordo nazionale con Figc, ma adeguandosi alle esigenze e alle tempistiche delle società. Il comitato regionale interverrà con 'sostegni' per i costi.