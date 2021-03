Giornata ecologica, pneumatici abbandonati: "Faremo denuncia"

BISTAGNO - Giornata assolata e tanti volenterosi oggi hanno preso parte alla giornata ecologica organizzata dal Comune di Bistagno. «L'idea è nata da una segnalazione di un cittadino che passeggiando lungo uno dei nostri percorsi naturalistici ha avvistato dei pneumatici abbandonati nel letto di un ruscello - ha spiegato il sindaco Roberto Vallegra - Con la squadra Aib, sempre partecipe alle iniziative del Comune e tanti volontari siamo partiti proprio da queste 15 gomme munite di cerchioni. Da lì ci siamo allargati verso le periferie del paese (il centro è ordinato grazie al lavoro dei cantonieri) pulendo fossi e campagne riempiendo un camioncino di rifiuti».

Il primo bistagnese non ci sta a lasciare impunito l'abbandono dei pneumatici, accaduto da poco, ed ha avviato un'indagine coinvolgendo i gommisti del circondario; pare che nei giorni scorsi un soggetto su cui convergono gli indizi ne abbia consultati diversi per smaltire del materiale simile. «Presenteremo denuncia ai Carabinieri e con l'ausilio delle telecamere faremo di tutto per individuare (e punire) il responsabile» promette il sindaco che nei giorni scorsi ha individuato, anche grazie alle telecamere, e sanzionato (500 euro di multa) un cittadino di un paese limitrofo che si era recato a Bistagno per scaricare i propri rifiuti. indifferenziati.

Sulla Giornata ecologica: «Purtroppo (per la mole di rifiuti raccolta) è stata una giornata proficua - ha concluso l'intervistato - Ora le campagne sono pulite. Riteniamo l'operazione virtuosa e certamente, magari tra un mese, ripeteremo l'esperienza».