Pareto: interviene l'elisoccorso del 118

PARETO - È successo meno di un'ora fa. Nel paese di Pareto è stato chiesto l'intervento dell'elisoccorso del 118 per un soggetto in gravi condizioni. Al momento non si è a conoscenza dei dettagli, ciò che però è trapelato è che il Soccorso Alpino ha prestato ausilio nel recupero del soggetto e i Vigili del Fuoco di Acqui Terme non sono stati attivati. Seguiranno aggiornamenti.