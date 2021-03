Riparte il Coro Mozart, e cerca nuove ugole

ACQUI TERME - Ieri sera si è tenuta (online) una riunione del Consiglio direttivo del Coro Mozart. All’ordine del giorno diverse questioni importanti: «Si è parlato, in particolare, di rinnovo delle cariche sociali, della Direzione artistica del Coro, di possibilità e prospettive per le attività 2021 e della necessità di individuare al più presto una nuova sede sociale – hanno informato - Gli argomenti da discutere e i problemi da risolvere sono tanti, non c’è dubbio, ma è tanta anche la voglia di ricominciare una attività che abbiamo nel cuore e che è qualcosa di più di un semplice passatempo».

Alla base dell’attività del coro, la disponibilità di un numero sufficiente di ugole canore. «Per questo, oltre a contare naturalmente sul proseguimento della partecipazione di chi ha condiviso finora questa esperienza – hanno continuato - ci auguriamo di avere anche presto nuove adesioni da parte di persone appassionate di musica, di canto e di buona compagnia che vorranno unirsi a noi».

Iscrizioni quindi aperte. «Per cantare nel Coro Mozart non serve avere studiato musica o canto, ma basta appunto la passione» concludono. Info sui social e via mail a coromozart@altervista.org