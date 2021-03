Dal Comune mascherine gratuite ai residenti

SPIGNO MONFERRATO - Ormai non sono più merce rara come durante la prima ondata epidemica, eppure, visti i dati che arrivano dalle Asl e dall'Unità di crisi, di certi dispositivi di protezione è decisamente il caso di farne scorta. Il buon esempio lo dà il Comune di Spigno, che si sta premurando di rifornire i propri abitanti di mascherine chirurgiche. A partire dal 15 marzo, nelle giornate di lunedì e mercoledì, dalle 9 alle 12, i dispositivi di protezione verranno distribuiti gratuitamente nei locali al piano terra del Municipio ai cittadini che ne faranno richiesta.

Al momento, nel paese amministrato dal sindaco Antonio Visconti, secondo i dati forniti dall'Unità di crisi della Regione non si registrerebbero casi di positività al Covid.