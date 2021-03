Cri di Cassine, un video per sensibilizzare sul Covid

CASSINE - Un video che in poco meno di quattro minuti, attraverso l’esperienza di Joana (Gherhes), racconta la vita dei tanti volontari della Croce Rossa impegnati da un anno nelle mille operazioni di servizio legate all’emergenza sanitaria. E’ l’ultima iniziativa del Comitato Cri di Cassine, diretta dal presidente Matteo Cannonero, per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’epidemia Covid e sul lavoro di quanti che gratuitamente si dedicano agli altri in un periodo davvero particolare della storia contemporanea.

La sapiente regia di Edoardo Ciarmoli e la voce narrante di Alberto Calapeio, nei panni del papà di Joana, assieme alle immagini tratte da operazioni quotidiane del Comitato cassinese, raccontano una battaglia condotta da tanti ‘eroi dei giorni nostri’, persone comuni che si dedicano anima e corpo (mai come in queste circostanze appare giusto dirlo) ad aiutare il prossimo, assistendolo nell’evenienza di contagio, preservandolo negli altri casi.

Nel video il pensiero di un papà diviso tra la preoccupazione e l’orgoglio per la scelta della figlia, testimonianza semplice e toccante, capace di raggiungere cuore e testa delle persone spronandole a condotte prudenti, probabilmente molto più utile di mille e confusionari dati statistici o declinazioni colorate di Regioni che influenzano l’agire dei cittadini più per timore delle sanzioni che per coscienza e cognizione. Da guardare.