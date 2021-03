Anche la Cattedrale di Acqui aderisce a #Jumpforheritage

ACQUI TERME - Il Duomo di Acqui ha aderito al progetto #Jumpforheritage, un’iniziativa di F.R.H. (Future for Religious Heritage – Futuro per il patrimonio religioso), un’organizzazione europea senza scopo di lucro che lavora per salvaguardare il patrimonio religioso con un occhio alle nuove generazioni.

Un salto per promuovere un monumento religioso da valorizzare. «Ogni foto scattata che racchiude un momento di gioia è per noi estremamente importante e sarà la dimostrazione dell’importanza del patrimonio religioso europeo e dell’unione della comunità che vi si forma attorno» hanno spiegato gli organizzatori di FRH, no profit che riunisce soggetti pubblici e privati appartenenti ai settori del patrimonio culturale, della beneficenza e del non profit, dell’ambito accademico, organizzazioni religiose e governi locali e nazionali.

«Un salto nella bellezza del passato per alimentare la gioia dell’oggi e la fiducia nel domani – hanno commentato dalla Cattedrale acquese – Riappropriarci della storia della nostra città quale sede di municipio romano, importante nodo commerciale posto tra il mare mediterraneo e la pianura del Nord Italia ed ancora oggi sede vescovile. Testimone di questa storia millenaria è proprio la nostra Cattedrale candidata al concorso #Jumpforheritage».

Partner del progetto e autori di mirabili salti di gioia gli atleti dell’Acqui Badminton Club, Adele Bobbio, Filippo Avidano, Enela Avidano e gli allenatori Silvia Garino e Fabio Tomasello e Alessio Di Leonardo dello Staff dirigenziale. Le foto sono state scattate da Alberto Tronville.