Vallegra ai giovani: "Va bene uscire, ma non create assembramenti"

BISTAGNO - Il sindaco di Bistagno, Roberto Vallegra, è intervenuto più volte richiamando i cittadini a comportamenti rispettosi del distanziamento anti-contagio. È arrivato persino a fare rimuovere alcune panchine luogo di incontro di diversi anziani 'distratti'.

Stavolta però si rivolge ai giovani, o meglio, ai genitori. «Prima di essere Sindaco, sono un papà - premette - Per questo motivo sono assolutamente consapevole che tenere chiusi in casa i nostri figli sia sempre più difficoltoso e complicato. Un adolescente ha disperatamente bisogno dei suoi spazi e dei suoi amici. Credo però che, in questo periodo, siano necessari buon senso e collaborazione. Non sono un medico e non faccio parte del comitato tecnico scientifico, ma ritengo che 3 o 4 amici, con il giusto distanziamento, possano tranquillamente fare un giro in bici, come del resto, 3 o 4 amici, con il giusto distanziamento e indossando correttamente la mascherina, possano sedersi in piazzetta e parlare tra di loro».

Cosa invece non si deve fare: «La cosa cambia quando si radunano gruppi di ragazzi (10/15) uno sopra l'altro, senza mascherina - l'intemerata - Il mio messaggio è quello di collaborare per trovare il giusto equilibrio: né chiusi in casa ad oltranza, con il rischio di impazzire, né uno sopra l'altro l'altro con il rischio di contagiarsi e creare problemi ai famigliari e a scuola».