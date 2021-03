La Figc ha detto sì: l'Eccellenza può ripartire

ALESSANDRIA - Oggi era il giorno del 'dentro o fuori' per l'Eccellenza e la Figc ha dato il suo ok alla ripresa dei campionato. "Il consiglio federale ha condiviso la volontà della Lega Nazionale Dilettanti di far ripartire i campionati di Eccellenza maschile e femminile di Eccellenza e la C1 di calcio a 5". Per il via libera definitivo mancano pochi passaggi e sarà il presidente Gabriele Gravina, d'intesa con i vice Calcagno e Dal Pino a pronunciarsi.

C'è, anzitutto, da definire il format, che sarà discusso nella riunione del consiglio della Lega Nazionale Dilettanti, convocato per mercoledì 10 marzo. Già domani si riunirà il direttivo del comitato Figc di Piemonte e Valle d'Aosta, che poi ascolterà tutte le squadre per sapere quante sono intenzionate a ripartire. "Ogni regione, in base ai numeri, sceglierà la formula più adatta all'interno di un format più generale", spiega Gianni Baldin, che fa parte dell'Ufficio di Presidenza regionale.

"Il consiglio federale di oggi ha già accolto alcune istanze della Lnd: ci sarà il blocco elle retrocessioni - sottolinea ancora Baldin - ma sarà confermata la salvaguardia del merito sportivo per le promozioni i campionati nazionali". C'è, poi, da definire il protocollo, che sarà molto simile a quello della D, con tamponi rapidi 48 ore prima delle partite. Per la parte economica, i costi che i club che giocheranno dovranno sostenere, la Figc ha comunicato "che attenderà le misure contenute nel prossimo 'Decreto sostegno" del Governo".

Se mercoledì 10 saranno messi gli ultimi tasselli, gli allenamenti collettivi potranno riprendere e una data probabile per il nuovo inizio sarà compresa tra il 28 marzo e il 4 aprile.Ai nastri di "ripartenza" anche Acqui e Castellazzo