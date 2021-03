Biblioteca: cinque video divulgativi da proporre online

ACQUI TERME - Recita il proverbio, ‘Se la montagna non va a Maometto, Maometto va alla montagna’. Sembra questo il leit motiv dell’ultima iniziativa promossa dalla Biblioteca Civica acquese – La Fabbrica dei libri. «I nostri progetti sono mirati ad avvicinare le biblioteche alle scuole, ai ragazzi, ai bambini e agli adulti attraverso proposte di promozione della lettura anche a distanza, in un periodo in cui non è sempre possibile organizzare appuntamenti in presenza – hanno spiegato - in questo tempo di lontananza e di impossibilità di incontri diretti con i lettori, è nostro intendimento proporre alcuni video da divulgare sulla piattaforma Moodle per offrire ai lettori di ogni fascia di età momenti di svago e arricchimento culturale».

Commissionati quindi cinque video sui percorsi dedicati al Civico Museo Archeologico e relativi laboratori, nonché letture per bambini, corsi di formazione e aggiornamento per i bibliotecari.

Cavanna Alberto sarà il tecnico chiamato a realizzare video, foto e montaggio del materiale divulgativo presto a disposizione degli utenti sull’account Moodle della Biblioteca.