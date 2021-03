Obiettivo "AcquiLimpiadi" 2021: via al bando

ACQUI TERME - Caccia alle adesioni per realizzare l’edizione delle AcquiLimpiadi 2021. Il Comune di Acqui Terme ha lanciato un appello a tutti i responsabili delle associazioni locali e a tutta la cittadinanza per realizzare il nuovo percorso della manifestazione. «La nuova edizione si terrà dal 2 al 6 giugno al Centro Sportivo Mombarone, salvo ulteriori restrizioni – spiegano da Palazzo Levi - Le ‘AcquiLimpiadi’ sono composte da una serie di attività sportive integrate e da numerosi eventi collaterali. Una festa di sport, amicizia e partecipazione per tanti ragazzi e ragazze. Nel rispetto di tutte le misure per contrastare la diffusione del Covid-19, l'Amministrazione comunale ha deciso di realizzare un’opportunità di svago. Gli spazi ampi e aperti del Centro Sportivo di Mombarone permetteranno di svolgere le attività in maniera distanziata e di accogliere i partecipanti per vivere un'esperienza di sport e condivisione».

L’evento, assicurano, sarà contingentato e delimitato e le attività sportive non prevedranno il contatto fisico. Inoltre, saranno realizzati ulteriori eventi nei quali dare sfogo alla creatività.

«Tutte le scuole, le aziende, le associazioni sportive, culturali e di categoria che desiderano partecipare all'evento possono inviare la propria adesione al Comune di Acqui Terme al contatto assistenza@comuneacqui.com – segnalano - Ogni associazione e cittadino potrà contribuire con proposte e suggerimenti al fine di migliorare l’esperienza della prossima edizione delle AcquiLimpiadi. L'Amministrazione comunale intende, inoltre, coinvolgere anche i ristoratori per realizzare un menù dedicato alle AcquiLimpiadi: un modo per vivere come comunità queste giornate di condivisione e di partecipazione con gusto».