Frazioni: al via il controllo di vicinato a Lussito, Moirano e Ovrano

ACQUI TERME - Il “Controllo del vicinato” entra nella fase operativa. Il progetto di sicurezza è stato frutto di un articolato lavoro svolto in sinergia tra il Comune di Acqui Terme e la Prefettura di Alessandria, con l’apporto tecnico della Questura e dei Comandi Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

«Dopo la sottoscrizione del Comune al protocollo di intesa per l’attivazione del progetto, i cittadini delle frazioni di Lussito, Ovrano e Moirano hanno aderito all’iniziativa, permettendo l’attivazione dei primi gruppi operativi – informano da Palazzo Levi - Il “Controllo del vicinato” è uno strumento di prevenzione che richiede la partecipazione attiva dei residenti in una determinata area e la cooperazione delle forze dell’ordine. Prevista l'istituzione di "gruppi di controllo" per elevare il livello di attenzione su ciò che accade intorno alla propria zona di residenza e mettere in luce eventuali elementi di disagio e comportamenti ritenuti sospetti. Le informazioni verranno trasmesse ai coordinatori, preventivamente individuati e formati, per il successivo inoltro alle Forze di Polizia».

L’obiettivo è quello di creare una rete di residenti capaci a fornire un’osservazione qualificata e diffusa utile ad aumentare la soglia di attenzione sulla sicurezza del territorio. Occhi vigili pronti ad attivare le guardie del territorio.

«Abbiamo posizionato in questi giorni, agli ingressi delle frazioni, i primi cartelli che indicano la presenza di gruppi di controllo di vicinato – afferma l’assessore alla Polizia Locale, Gianni Rolando – Si tratta di una modalità attraverso la quale i cittadini concorreranno al presidio e al controllo del territorio, per aumentare la sicurezza delle proprie aree grazie a un coinvolgimento attivo e responsabile».