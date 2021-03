Furti e bullismo in via Romita

ACQUI TERME - Ieri pomeriggio l’ennesimo episodio. «Ormai se ne registrano diversi a settimana – ci ha confidato una commessa della catena Tigotà di via Romita – Minori, molte volte dodici-tredicenni, sorpresi a rubare piccoli oggetti». Tra la refurtiva tirata fuori da zainetti e giubbotti di ragazzi e ragazze ci sono trucchi, profumi, preservativi, sex toys e lubrificanti. «Qui siamo ben oltre la semplice bravata – ha aggiunto la responsabile – Il tentativo di furto è diventato quasi una routine post scuola».

Stesso fenomeno registrato nel vicino punto vendita Tedi ed al supermercato Conad. Una volta sorpresi, le reazioni dei ragazzi sono disparate. «Ci sono quelli che rimangono impassibili come se rubare fosse una cosa normale, quelli che invece hanno l’aria scocciata perché non hanno tempo da perdere ed infine quelli che scoppiano in lacrime – continua l’addetta alle vendite – Il ragazzo di ieri, tredicenne, ci ha riferito (e sembrava sincero) che a spingerlo a rubare il pacchetto di preservativi erano state delle sue compagne di classe sotto la minaccia di pubblicare sui social network commenti denigranti sul suo conto». Che sia questa una nuova forma di becero bullismo?