Anche a Pareto arriva il 'self-service' di Amazon

PARETO - Anche gli abitanti del piccolo comune di Pareto potranno ritirare i propri ordini Amazon in uno dei 'Locker' di "casa Bezos", tra i pochi finora installati nell'Acquese. Come da prassi, per ritirare il proprio prodotto basterà digitare il codice assegnato da Amazon al momento dell'acquisto. L'impianto è stato momentaneamente installato nell'area di sosta del mulino all'ingresso del paese arrivando di Mioglia, ma l'amministrazione ha già fatto sapere che, non appena sarà possibile, sarà valutato il trasferimento del Locker in una posizione meno impattante dal punto di vista estetico.