Vaccinato anche Lodovico Portesine, classe 1918

PONZONE - Ponzonese, per la precisione della frazione di Cigliole, Lodovico Portesine è uno dei pochi reduci della campagna di Russia nonché Medaglia di Bronzo al Valore Militare. Il nostro giornale il 15 ottobre del 2019 ha raccontato la sua storia di soldato al fronte e poi internato nei campi di concentramento russi in Finlandia. Un’esperienza sconvolgente per un uomo incredibile. Ma anche oggi, a 102 anni, Lodovico Portesine continua ad essere un uomo fuori dal normale. Ieri mattina, infatti, si è presentato, sulle sue gambe e con l’immancabile berretto da Alpino, all’ospedale ‘San Martino’ di Genova per essere sottoposto all’inoculazione della prima dose del vaccino anti-Covid, contento di partecipare alla campagna vaccinale.