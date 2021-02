Semaforo di Cassine, 'T-Red' ancora attivo: ecco perché...

CASSINE - La scorsa estate l'ex giunta Baldi aveva annunciato tramite delibera lo spegnimento dell'impianto di rilevazione delle infrazioni commesse al semaforo installato lungo la Provinciale 30 all'altezza del supermercato Conad, in prossimità dell'incrocio con corso Garibaldi. In base a quanto previsto, il provvedimento sarebbe dovuto diventare effettivo a partire dal 1° settembre 2020 ma, come già appurato da diversi automobilisti puniti dalla telecamera sul quel tratto di strada, in realtà l'impianto 'T-Red' è tuttora funzionante e abilitato alle multe in caso di infrazione.

Sul nostro sito, il 30 luglio, avevamo dato notizia delle intenzioni dell'ex giunta (le elezioni comunali dello scorso settembre hanno poi decretato Carlo Maccario quale nuovo sindaco del paese) senza però poi tornare sull'argomento per riportare la necessaria smentita. Con l'intento di rimediare, se pur tardivamente, forniamo ora i dovuti chiarimenti.

Le intenzioni dell'ex giunta guidata da Gianfranco Baldi si basavano su alcune previsioni procedurali che avrebbero potuto effettivamente condurre allo spegnimento dell'impianto. Nei mesi successivi, però, queste non si sono poi tradotte in realtà perché rimaste aggrovigliate tra una serie di passaggi burocratici che coinvolgerebbero diversi enti locali, tra i quali l'ormai ex Unione Collinare Alto Monferrato Acquese di cui fanno parte (ancora per poco) i comuni di Cassine, Ricaldone e Castel Rocchero e alla quale per convenzione spetterebbe il 25% del ricavato delle sanzioni (un altro 25% va al Comune di Cassine e il restante 50% alla Provincia). L'Unione, ora in fase di liquidazione, avrebbe dovuto approvare in Consiglio lo spegnimento dell'impianto, iter che però non è mai stato discusso formalmente dall'ente collinare. L'incedere dell'imminente campagna elettorale per le Comunali e le difficoltà interne sopraggiunte negli ultimi mesi del 2020 nella stessa Unione Collinare (che di fatto hanno poi portato al suo scioglimento) hanno fatto sì che l'attenzione si spostasse su altri temi più urgenti lasciando in sospeso la questione semaforo. Per il momento, quindi, e crediamo ancora per un periodo abbastanza lungo, come confermato dall'attuale nuova giunta cassinese l'impianto 'T-Red' resta attivo e pronto a cogliere in fallo gli automobilisti distratti.