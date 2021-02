Problemi con la differenziata: sacchetti davanti i bidoni

SPIGNO MONFERRATO - Anche il Comune di Spigno Monferrato ha aderito alla raccolta differenziata ‘2.0’ di Econet. Da qualche settimana i vecchi bidoni colorati hanno lasciato il posto a grandi contenitori ad apertura identificata. In pratica per sbloccare il coperchio e quindi conferire il sacchetto differenziato è necessario passare un badge, una carta fornita dal Comune che identifica il conferitore. Purtroppo da allora il personale addetto alla raccolta ed i tecnici del municipio al mattino hanno trovato nelle aree ecologiche tanti sacchetti di rifiuti ai piedi dei nuovi bidoni. Al di là dello sdegno, molti si sono interrogati sulla motivazione di una circostanza del genere e le risposte più quotate sono due. Una asserisce che una modalità tanto tecnologica poco si adatta alla popolazione anziana spignese che rappresenta la maggioranza dei residenti. Altri, più maliziosi, hanno intravisto l’opera di furbetti atteso che i cittadini saranno chiamati a pagare qualcosa in più al superamento di un tetto massimo di conferimenti compresi in bolletta. L’abbandono anonimo quindi assicurerebbe all’incivile il mancato superamento di tale limite.