Crepa in un palazzo di piazza Ferraris: attivati i Vigili del Fuoco

ACQUI TERME - Circa un'ora fa i Vigili del Fuoco di Acqui Terme sono stati allertati da un condomino di un palazzo dell'Atc sito in piazza Maggiorino Ferraris. L'inquilino ha lamentato la presenza di una crepa e scricchiolii sospetti. Intervenuti a breve giro, i pompieri acquesi hanno provveduto a verificare gli indizi segnalati anche perché, nel caso di dubbi sulla staticità dell'immobile, si sarebbe dovuto provvedere a sfollare e poi verificare ben 56 appartamenti. Sul luogo sono sopraggiunti anche il sindaco Lorenzo Lucchini ed un referente dell'Atc.

All'esito del controllo dei Vigili del Fuoco non è emersa alcuna lesione preoccupante. La crepa denunciata altro non era che un segno 'ordinario' presente su una travetta insistente in un muro non portante. Le problematiche invece riscontrate nell'apertura di una porta, altro elemento che aveva allarmato l'inquilino di un cedimento della parete, sono state attribuite all'usura e al cedimento dei relativi cardini. Insomma nessun problema strutturale. Ad ogni buon fine, domani ci sarà un ulteriore sopralluogo del tecnico comunale.