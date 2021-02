Tentativi di truffa: telefonate sospette in paese

ALICE BEL COLLE - Ieri alcune abitazioni di Alice Bel Colle sono state raggiunte da telefonate sospette che informavano di un fantomatico incidente occorso poco prima ad un parente. Avendo questi la totale responsabilità del sinistro, l’interlocutore invitava la potenziale vittima a preparare una cospicua somma di denaro da consegnare ad un terzo che sarebbe passato a breve per ‘sistemare’ la questione danni in via bonaria. Sgamato l’artifizio è partito l’immediato ‘tam tam’ che ha scongiurato il verificarsi delle truffe. Avvertite le forze dell’ordine, che stanno indagando sui fatti.