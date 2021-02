"Orientiamoci", per aiutare gli studenti a scegliere il proprio futuro

ACQUI TERME - Fervono gli ultimi preparativi. Domenica 28 dalle 10 si svolgerà la terza edizione di "Orientiamoci Acqui Terme", iniziativa dedicata al futuro post diploma. Il Progetto è nato nel 2018, ideato e sviluppato da Nicole Alice Masieri, Assistente Sociale Specialista, in collaborazione con l’associazione "Bimbinfesta" di Sonia Grasso.

«L’evento, gratuito ed aperto a tutti, è pensato principalmente per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado – spiega Masieri – Vogliamo offrire loro informazioni utili ad orientarsi verso il percorso universitario o lavorativo più adatto alle loro attitudini personali Quest’anno l’iniziativa si svolgerà in diretta online sui canali social Facebook e Instagram di Orientiamoci, dando modo a chiunque di partecipare rispettando le disposizioni anti-contagio». Un comodo salotto virtuale capace di accogliere 17 relatori ognuno rappresentante un percorso universitario e lavorativo, disponibili a rispondere alle domande degli studenti e a confrontarsi sulla base delle loro esperienze. A disposizione degli interessati referenti per Ingegneria, Economia, Giurisprudenza, Lingue, Design, Psicologia, Servizio Sociale, Infermieristica, Ostetricia, Dietistica, Podologia, Medicina, Matematica, Belle Arti.

La giornata sarà inoltre arricchita dall’intervento di quattro relatori: “Per tentativi ed errori, in direzione dei tuoi sogni” a cura della relatrice Eleonora Ferraro (ore 11.15), un momento dedicato all’orientamento nel mondo del lavoro; “TecNikamente” di Nikola Kostov (alle 16.35), che darà voce al percorso di un giovane tecnico nel mondo dello spettacolo; “Ok, ma qual è il tuo mestiere?” con Riccardo Filippo (17.10), racconterà le avventure di un aspirante cantastorie; “Alla ricerca della stabilità” a cura di Mattia Muscatello (17.45), il racconto della creazione di una propria identità professionale in un mondo precario.

«L’obiettivo è la crescita, personale, della comunità e del progetto stesso che accoglie sempre nuova linfa attraverso collaborazioni e nuove idee – conclude Masieri - Quest’anno abbiamo integrato un percorso dedicato all’orientamento lavorativo e uno al mondo dell’arte, della creatività e della musica».

Partner dell’edizione 2021, il Leo Club di Acqui Terme. “In quanto giovani di età compresa tra i 17 e i 30 anni, studenti delle superiori, studenti universitari o lavoratori, noi Leo siamo da sempre attenti ai temi che riguardano i nostri coetanei e la nostra condizione – ha dichiarato Edoardo Mazzini, presidente dei giovani munifici leoni - Il Leo Club, inoltre, è sensibile ai bisogni della comunità, per questo troviamo fondamentale sensibilizzare i giovani a una scelta consapevole e oculata del proprio futuro. Le sfide della nostra società sono sempre più complesse e per poterle affrontare servono i giusti strumenti, senza dubbio riteniamo l’orientamento uno di essi”.

Programma dell’evento Orientiamoci online:

Ore 10.00 Apertura dell’evento

Ore 10.15 Ingegneria

Ore 10.35 Economia

Ore 10.55 Giurisprudenza

Ore 11.15 “Per tentativi ed errori, in direzione dei tuoi sogni” con Eleonora Ferraro

Ore 11.50 Lingue

Ore 12.10 Design

Ore 12.30 Psicologia

Ore 12.50 Servizio Sociale

Ore 13.10 Pausa pranzo

Ore 14.00 Infermieristica

Ore 14.20 Ostetricia

Ore 14.40 Dietistica

Ore 15.00 Podologia

Ore 15.20 Medicina

Ore 15.40 Matematica

Ore 16.00 Belle Arti

Ore 16.35 “TecNikamente” con Nikola Kostov

Ore 17.10 “Ok, ma qual è il tuo mestiere?” con Riccardo Filippo

Ore 17.45 “Alla ricerca della stabilità” con Mattia Muscatello

Ore 18.20 Leo Club Acqui Terme

Ore 18.40 Conclusione