Alla Chiesa di Santa Giulia l'ultimo saluto a Maurizio

MONASTERO BORMIDA - Avranno luogo domani, venerdì 26, i funerali di Maurizio Bogliolo, il 40enne scomparso in un terribile incidente stradale nella serata di venerdì 19 a Bistagno. L'uomo era molto conosciuto in paese e anche nel resto dell'Acquese in quanto gestore dello storico locale 'M'Ami' di Monastero, direttore d'orchestra e musicista, nonché membro attivo del Consorzio di Tutela della Robiola di Roccaverano. Parenti e amici gli daranno l'ultimo saluto nella Chiesa di Santa Giulia a Monastero a partire dalle 15.