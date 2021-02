Troppi rifiuti ingombranti, Borreani: "Tolleranza zero"

PARETO - Manca poco allo starting della nuova raccolta differenziata ma a Pareto si stanno verificando episodi incresciosi: negli spazi ecologici viene gettato di tutto. Grande la delusione del sindaco Walter Borreani: «Da giorni troviamo ogni cosa dai bidoni: tv, casette, water, ingombranti di ogni tipo - lamenta - Vi assicuro che non sarete arrestati se avrete ancora in casa ingombranti da smaltire. Potrete smaltirli anche dopo con le stesse modalità di adesso. Ovviamente non potrete più buttarli nel bidone (fatto che costituisce già ora un illecito). Però finiamola di svuotare le cantine sulla base di un pensiero assolutamente infondato».

L'obiettivo della rivoluzione della raccolta rifiuti non è impossibile. «Dobbiamo giungere all'ottenimento di una percentuale di riciclo alta: puntiamo all'80% - continua il primo paretese - Di chi pensate sia l'interesse? Del Comune di Pareto? No, se non a livello di orgoglio. Economicamente, che purtroppo è l'unico aspetto che colpisce, interessa a tutti noi. Più ricicliamo, meno spendiamo. Più ricicliamo, meno andiamo ad usurpare il territorio. Più ricicliamo, minore sarà l'impatto ambientale».

In conclusione un avvertimento: «Sappiate che ci basiamo sulla tolleranza zero. I conferimenti sbagliati saranno sanzionati. Gli abbandoni verranno denunciati».