Una vetrina per le eccellenze piemontesi

GRUGLIASCO - Stamani è stato inaugurato al Carrefour di Grugliasco uno spazio-vetrina dedicato al Piemonte. «Scopo dell'iniziativa è la valorizzazione dei prodotti agroalimentari piemontesi di qualità certificata - ha spiegato l'Assessore all'Agricoltura Marco Protopapa - Questo progetto, elaborato in sinergia con VisitPiemonte e dove in questa occasione ha aderito Carrefour Italia, ha l’obbiettivo di sensibilizzare il consumatore a scegliere i prodotti Dop, Igp e Doc, Docg, elencati sul portale Piemonte agri-qualita’, perché le certificazioni sono garanzia di qualità, e raccontano il lavoro attento dei nostri agricoltori, allevatori e viticoltori».

L'esperienza di Grugliasco potrebbe essere ripetuta in tanti altri punti vendita del territorio non solo regionale. «L’iniziativa si inserisce tra le azioni dell’Assessorato regionale all’Agricoltura e Cibo per il posizionamento sul mercato nazionale dei prodotti made in Piemonte - ha continuato Protopapa - in tempo di pandemia hanno subito una contrazione delle vendite, sia in Italia che all’estero, e per promuovere insieme il territorio di produzione, come rimanda il claim “Gusto singolare. Piemonte, l'esperienza che non ti aspetti".