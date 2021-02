Ex Acna, un'interrogazione sul futuro

ACQUI TERME - Nei mesi scorsi aveva fatto discutere la proposta di convertire l'ex area chimica Acna in una grande Casa circondariale. Ultima notizia, i senatori del Pd Taricco, Rossomando, Biti, Stefano, Rojc, Boldrini, Giacobbe, Laus, Ferrazzi, Pittella, Iori e Verducci hanno presentato un’interrogazione a risposta orale nella Commissione ai ministri della Giustizia, delle Infrastrutture e dell’ambiente onde avere chiarimenti sul futuro utilizzo dell'area per la quale, atteso il perdurare di un alto grado d'inquinamento, si chiedono impegno e la vigilanza per l’ultimazione della bonifica e la messa in sicurezza.