Ad Acqui circa 150 i positivi, al 'Galliano' situazione sotto controllo

ACQUI TERME - Negli ultimi giorni è rimasto pressoché stabile il numero dei positivi nell'Acquese. Al momento sarebbero in totale circa 250 i casi accertati sul territorio (si ricorda che dal conteggio sono esclusi i comuni sul confine ovadese, ovvero Carpeneto, Cassinelle, Cremolino, Molare, Predosa, Rocca Grimalda e Trisobbio).

Fortunatamente continua a rimanere sotto controllo la situazione all'ospedale 'Monsignor Galliano', dove i ricoverati Covid al momento sarebbero all'incirca un ventina.

Nei comuni

Ad Acqui Terme sono in totale poco meno di 150 i domiciliati positivi al Covid (esclusi i degenti ricoverati al 'Monsignor Galliano', ndr), dato praticamente invariato rispetto allo scorso fine settimana. Proprio poche ore fa il sindaco di Bistagno, Roberto Vallegra, ha comunicato che altre quattro persone in paese hanno ricevuto esito positivo del tampone effettuato, facendo così salire a 15 i casi in paese. Il primo cittadino ha comunque assicurato che «la situazione sanitaria è al momento sotto controllo, non abbiamo focolai in paese. Per ogni positività effettuiamo sempre con scrupolo tutti gli accertamenti previsti». L'amministrazione invita comunque i residenti a mantenere il rispetto delle regole base per evitare il diffondersi dei contagi. A Strevi sono in tutto una trentina le positività registrate dall'Unità di crisi, ma sul dato continua a pesare il focolaio scoppiato all'interno della casa di riposo "Segrhini Strambi & Segre".

A Cartosio sarebbero invece 8 le positività tra i residenti, mentre in tutti gli altri comuni dell'Acquese si resta nell'ordine o al di sotto dei 4-5 casi.

Al momento, secondo i dati riportati sul sito della Regione, sarebbero 12 i comuni "Covid Free": Gamalero, Sezzadio, Orsara Bormida, Morsasco, Prasco, Grognardo, Cavatore, Ponti, Denice, Malvicino, Spigno e Merana.