Vallegra: "Sentieristica, quasi pronto il giro "delle 5 chiese""

BISTAGNO - Il Comune di Bistagno ha investito molto sulla sentieristica e sugli sport all'aria aperta. Ieri il messaggio del sindaco Roberto Vallegra: «Abbiamo iniziato a segnalare il percorso del "Giro delle 5 chiese": San Giovanni, San Rocco, Pieve, Sant'Ambrogio, San Paolo - ha annunciato - Ringrazio Luciano Rabino e Pino Sellaro per aver effettuato i rilievi del tracciato».

Le altre chiese o cappelle del paese non sono state inserite nel tracciato per motivi logistici, ma assicura il primo bistagnese verranno inserite in altri itinerari.

«Questo è un progetto di valorizzazione del territorio a cui teniamo molto, si uniranno: turismo sportivo/cultura/enogastronomia - ha spiegato Vallegra - Durante la camminata, oltre alla visita delle chiese, saranno previste delle degustazioni di vini del territorio (Moscato d'Asti, Asti secco, Albarossa, eccetera). La prima edizione ( situazione epidemiologica permettendo) è prevista nel mese di Maggio. La data è ancora da ufficializzare».