Pronti per la differenziata, Borreani: "I badge in Comune"

PARETO - E’ il sindaco Walter Borreani in persona che in un video sui social spiega i nuovi indirizzi della raccolta differenziata, che prenderà il via a Pareto entro metà marzo. «Abbiamo iniziato a scaricare i bidoni – spiega – I cittadini dovranno recarsi in Comune per ritirare il badge che consentirà di aprire i contenitori ‘Secco-indifferenziato’, ‘Carta’ e ‘Plastica’. Si dovrà anche dichiarare il numero del nucleo e se si aderisce al compostaggio domestico». Le regole: l’indifferenziato verrà conferito con sacchetti da 30lt, previsto un tot di svuotamenti annui (8 per singolo, 12 per coppie eccetera); al superamento si pagherà di più. Senza limiti per plastica e carta. La tariffa prevede anche una quota fissa per i mq dell’abitazione.

«Per le seconde case non ‘vissute’ è possibile non ritirare il badge (ci sarà una quota Tari) ma senza tessera non potrete conferire nulla nel comune perché non si apriranno i cassonetti» ha avvertito Borreani. L’adesione al compostaggio farà risparmiare il 30%. Sconti anche per le famiglie con bimbi sotto i tre anni (per i pannolini) e con disagio sanitario per le attrezzature deperibili.