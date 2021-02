Pulizia aree verdi: "Nei fossi decine di sacchi e centinaia di bottiglie"

ACQUI TERME - Nella mattinata di ieri, come annunciato giorni prima da Palazzo Levi, due gruppi di volontari civici coordinati dall'assessore alla Polizia Locale e all'Ambinete Gianni Rolando si sono prodigati nella raccolta dei rifiuti abbandonati nei fossi e nelle aree verdi del suburbano acquese tra cui la zona del golf club.

«Decine i sacchi di rifiuti abbandonati da persone incivili che non meritano di essere considerati parte della nostra comunità - ha commentato con un post su Facebook il sindaco Lorenzo Lucchini - Solo nei fossi che circondano il parco degli Eroi della Sanità sono state raccolte almeno 500 bottiglie di birra. In questo caso si tratta di persone che riteniamo possano essere individuate, con alcune modalità e strumenti per coglierle in flagranza».

Il primo cittadino ha poi annunciato una replica a breve dell'iniziativa portata ieri a termine dal gruppo di volontari civici.