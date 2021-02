Il Grand Hotel dona scorte alimentari alla Protezione Civile

ACQUI TERME - Buone notizie dalla Protezione Civile di Acqui Terme: «Ringraziamo il Grand Hotel Nuove Terme per averci donato le sue scorte alimentari che non sta utilizzando in quanto chiuso – ha informato Lorenzo Torielli, presidente dei volontari acquesi – Il materiale è stato portato e messo a disposizione della mensa Caritas ‘Mons. Galliano’ e verranno utilizzate per la preparazione di pasti quotidiani da distribuire ai più bisognosi».