Lavori pubblici in città, Lucchini: «Presto riasfalteremo le strade»

ACQUI TERME - Il sindaco Lorenzo Lucchini, sollecitato dalle numerose richieste fatte pervenire dai cittadini negli ultimi tempi, ha annunciato che d'ora in avanti renderà più partecipi gli acquesi in merito allo stato dell'arte dei lavori pubblici in calendario in città facendone comunicazione, di volta in volta, con video di aggiornamento sulla propria pagina Facebook:

Per iniziare, il primo cittadino termale ha annunciato alcuni importanti interventi, già conclusi o in fase di partenza: «Abbiamo concluso il lavoro di messa in ordine dei fossi delle strade urbane che convergono nella nostra città. Questo è estremamente importante per la prevenzione del rischio idrogeologico. Anche per il ripristino degli asfalti urbani manca davvero poco, dobbiamo solo aspettare che passi la stagione fredda. Per quanto riguarda, invece, i ripristini dei danni subiti durante l'alluvione del novembre 2019, l'ultimo in ordine di tempo sarà quello di Strada Maggiora. Il cantiere sarà aperto dal 22 febbraio. Nella prima fase di apertura del cantiere questa strada dovrà rimanere chiusa per alcune settimane. In accordo con il Comune di Strevi la viabilità sarà dirottata verso il paese. I lavori dureranno circa tre mesi e il tratto di strada sarà chiuso nei due sensi di marcia. Mi preme ricordare che per ogni segnalazione di tipo tecnico c'è il nostro 'Ufficio Relazioni con il pubblico', che è possibile contattare al numero 0144 770307».