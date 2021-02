Acqui e Novi, rinvio per covid

ACQUI - Il virus sta condzionando anche i programmi della pallavolo. Dopo meno di un mese di campionato già molti i rinvii. In B maschile doppio stop forzato per le formazioni della provincia. La Bollente Negrini Cte era pronta per giocare il duello di testa con Alto Canavese, ma la partita è stata spostata a data da destinarsi. "Abbiamo avuto una positività tra i giocatori. Un nostro atleta è stato sottoposto a tampone rapido dopo un contatto diretto con una persona positiva - spiega il ds Stefano Negrini - estranea, però, agli ambienti pallavolistici. In attesa di conferma con il molecolare, abbiamo chiesto alla Federazione come comportarci, Dopo pochi minuti abbiamo ricevuto, con email, la decisione di rinvio della gara. Tutto il gruppo è stato sottoposto a test rapido, con esiti tutti negativi. Ora siamo in attesa di sapere cosa accadrà per i prossimi imepgni".

Stessa sorte per Novi Pallaviolo, che avrebbe dovuto affrontare, in casa, Admo Lavagna. Ma Spezia, con cui Moro e compagni hanno giocato domenica, ha informato della positività di un suo atleta sia Novi, sia la società di Lavagna. La Federazione ha concesso la possibilità di spostare il confronto.

In B1 femminile sono già due le gare saltate da Arredo Frigho Valnegri, che ha alcune giocatrici positive ai tamponi e ancora non sa quando ritornerà in palestra.

Unica delle quattro squadre impegnate nei campionati nazionali a scendere in campo sarà, domani, Junior Volley Euromac Mix: alle 17.30, al PalaFerraris, contro Unet E-Work Busto Arsizio, per il girone B1 della B2 femminile