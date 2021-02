'Saracco-Bella': "Insegnante col Covid ma la scuola resta aperta"

ACQUI TERME - Il protocollo è stato seguito, ma le proteste sono puntualmente arrivate. Succede ad Acqui Terme, dove all’Istituto Saracco-Bella (l’Ic1, con scuola primaria e scuola dell’infanzia), una insegnante è in malattia per avere contratto il Covid-19; malgrado ciò, però, il plesso è rimasto aperto e l’attività prosegue regolarmente in tutte le classi. D’altronde, la dirigenza scolastica ha seguito le norme, con da indicazioni del Sispe, il Servizio di igiene e sanità pubblica dell’AslAl che, a sua volta, si attiene a quanto stabilito dalla Regione Piemonte.

Secondo quel che è emerso, l’insegnante sarebbe stata in servizio fino a martedì, «pur avendo accusato qualche malessere». Poi la febbre sarebbe salita d’improvviso, tanto da dover ricorrere alle cure del personale del 118, che l’hanno condotta in ospedale. I timori di contagi sono concreti: «Lavoriamo in spazi angusti, impossibile mantenere il distanziamento» si lamentano all’istituto Saracco. Dove c’è chi chiede: «Perché se si contagia un bambino si sta a casa e se il positivo è un insegnante no?».