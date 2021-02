Incendio capannone a Cartosio: vigili ancora al lavoro

CARTOSIO - L’incendio è divampato ieri, intorno all’una, in un capannone della famiglia Debernardi sito in regione Calcagni nel Comune di Cartosio, a due passi dal confine con Ponzone. All’interno macchinari, materiale e balle di fieno. Allertarti, i Vigili del Fuoco di Acqui Terme sono intervenuti tempestivamente e come preannunciato, sono ancora a lavoro (ne avranno probabilmente per tutto il pomeriggio). Entrati all’interno dello stabile, i pompieri stanno procedendo a portare fuori i trattori bruciati e spegnere con molta attenzione le fiamme ancora presenti all’interno delle balle di fieno accatastate.