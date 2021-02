Una proposta per San Valentino, oltre il semplice consumismo

CANELLI - Sarà certamente un San Valentino particolare e diverso dal solito quello di quest'anno, per non parlare del Carnevale, durante il quale si dovrà fare a meno di carri e sfilate in maschera. Entrambe le ricorrenze dovranno essere celebrate in maniera decisamente più sobria, ma non per questo necessariamente meno originale. A tal proposito, la cooperativa agricola Maramao, che ha sede a Canelli e che si occupa di integrazione e inserimenti professionali, insieme ai ragazzi e alle ragazze diversamente abili del Laboratorio A.te.lier di CrescereInsieme ha deciso di regalare a chi si ama una combinazione di gusto e bellezza, ovvero una bottiglia di Moscato DOCG Biologico e un “gufetto innamorato”.

«Chi ci segue - spiegano i responsabili della cooperativa - sa che lo scopo di Maramao è di proporre un’economia giusta e vendere prodotti “buoni in tutti i sensi”. Nel laboratorio A.te.lier si sperimenta la bellezza del fare, che è la bellezza dell’autonomia, della crescita e della realizzazione di sé. Ecco dunque una proposta che, al di là della ricorrenza, è l’occasione per fare un regalo che sia allo stesso tempo buono e bello. Con i migliori auguri a tutti coloro che si amano da parte di tutti i ragazzi e le ragazze di CrescereInsieme e Maramao».

Per maggiori info, vedi le pagine Facebook @biomaramao e @DIVERSIDACHI2017