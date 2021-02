Chef Danilo Angè all'Alberghiero: lezioni di cucina innovativa

ACQUI TERME - Gli allievi dell'Istituto Alberghiero di Acqui Terme avranno l'onore di trascorrere altri due giorni fianco a fianco con il noto chef Danilo Angè per approfondire l'uso di strumenti professionali in ambito culinario. Dopo le prime due lezioni di lunedì 25 e martedì 26 gennaio, Angè - noto a livello mediatico per le sue numerose partecipazioni nei programmi di cucina delle reti nazionali - lunedì 8 e martedì 9 riprenderà a illustrare agli allievi del corso 'Tecnico di Cucina' i corretti e molteplici usi del sifone, strumento multiuso nato per la preparazione dei cocktail e per montare la panna ma che, grazie alla sua versatilità, impiegato anche nella realizzazione di moltissime ricette, sia dolci che salate.

Le lezioni tenute dallo chef Danilo Angè fanno parte di una nuova linea di docenza nell'anno del diploma volta ad approfondire con il contributo di cuochi rinomati le novità di settore e le specializzazioni nelle tecniche di cottura più innovative. «Per il nostro istituto è un traguardo non indifferente poter stringere collaborazioni con chef di alto livello come Danilo Angè - spiega Ilaria Aldrovandi, direttrice del centro formativo acquese - ma questi sforzi stanno dando modo ai nostri allievi di incontrare "l'eccellenza" e di poterla osservare "dal vivo" per imparare e acquisire maggiori capacità professionali in vista del loro ingresso nel mondo del lavoro».

Tra gli altri docenti "di spicco" che collaborano con il Cfp Alberghiero anche Luca Gatti (lezioni di 'Pasticceria avanzata'), Fabio Todde ('Cottura a bassa temperatura') e Stefano Brinatti ('Gluten free').