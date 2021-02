Melazzo: entro agosto le nuove telecamere

MELAZZO - Le stanze romane hanno sbloccato i fondi per la sicurezza e i Comuni del Belpaese hanno visto approvare i loro progetti per zone urbane e aree critiche. Al centro, l’occhio vigile delle telecamere. «Il Ministero dell'interno ha approvato la graduatoria relativa al bando per la realizzazione di impianti di videosorveglianza – ha informato il sindaco Pier Luigi Pagliano - Il Comune di Melazzo è risultato fra quelli finanziati».

All’ombra del castello arriveranno 66.800 euro dal dicastero della sicurezza, il Municipio ne aggiungerà altri 30mila per realizzare una rete di monitoraggio e protezione. «Le telecamere andranno ad implementare quelle già esistenti – ha continuato il primo cittadino - Il progetto prevede l'installazione dei nuovi apparecchi su tutti i principali accessi del territorio comunale, compresa la frazione Arzello. Gli interventi saranno realizzati entro la metà dell'anno».