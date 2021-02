Martedì a Palazzo Levi il primo Consiglio comunale 2021

ACQUI TERME - Martedì 9 andrà in scena a Palazzo Levi il primo Consiglio comunale per l'anno 2021. Alle 21, a porte chiuse (in diretta streaming), gli eletti della città bollente saranno chiamati a deliberare su dieci punti all'ordine del giorno.

Dopo le approvazioni di rito, si parlerà delle dimissioni del Consigliere comunale in quota Lega Nord - Piemont Marco Protopapa. Al suo posto in surroga dovrebbe fare ingresso nell'assemblea Marco Cerini, primo eletto tra le fila padane dopo l'assessore regionale.

Poste tributarie in discussione: si voterà per l'approvazione di aliquote, detrazioni e regolamento Imu 2021 e per azzerare l'aliquota dell'imposta comunale di scopo 2021 (quella istituita per fronteggiare i danni dell'alluvione 2019). In materia economica l'aula sarà chiamata a pronunciarsi sul Bilancio previsione 2021-2023.

In programma anche il voto sul Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e uno sguardo sarà dato al mercuriale delle cessioni di proprietà o diritto di superficie su aree fabbricabili destinate a residenza, attività produttive e terziarie. Sempre nell'ambito immobiliare sarà richiesta di pronunciarsi sul Programma Interventi Edifici di culto.

Materia faunistica: il capogruppo pentastellato Mauro Ghione ha presentato un ordine del giorno sul controllo della fauna selvatica e del prelievo venatorio.