Vallegra: "Un campo di padel? E perché no…"

BISTAGNO - Oggi le priorità e l’emergenza sanitaria è il primo pensiero di tutte le amministrazioni comunali. Il sindaco Roberto Vallegra guarda già al futuro, quando tutto sarà tornato alla normalità. Bistagno è famoso per la sentieristica ed i percorsi campestri per corridori e mountain bike; il primo cittadino pensa però anche ad altro: «Un campo da padel e una palestra all’aperto non sarebbero male – riflette – Stanno spopolando ovunque!».