Sp232, interviene Mighetti: "Competenza della Provincia"

Dalle pagine del nostro giornale ci siamo fatti portavoce del disagio della popolazione di Moirano. La strada di collegamento tra la frazione e la città bollente, la Sp232, è sovente vittima del dissesto idrogeologico. L’alluvione di novembre 2019 non ha risparmiato l’arteria che in più punti è stata toccata da frane e scivolamenti a valle del pave’ asfaltato. Dopo più di un anno un tratto crollato è ancora cinto dalle bande rosse e tamponato alla bell’e meglio mentre in altre zone del circondario comunale (vedasi ‘Montestregone’) le criticità sono state risolte e tutto è tornato alla normalità dopo aver steso il nuovo manto bituminoso.

Il vice sindaco Paolo Mighetti, letto l’articolo, si è subito attivato per individuare il punto esatto del cedimento (cosa non facile in una toponomastica non proprio aggiornata) e poi ci ha aggiornato: «La frana si trova sì nel territorio del Comune di Acqui Terme ma in un tratto di competenza della Provincia di Alessandria. Mi farò portavoce dell’esigenza degli abitanti di Moirano affinché anche questa criticità venga risolta nel più breve tempo possibile».