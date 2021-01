Strada Moirano, a quando la sistemazione?

ACQUI TERME - E’ una delle arterie di collegamento con il Nicese. Certo, non è quella più ‘agile’, ma è comunque una strada trafficata tutto l’anno soprattutto dagli abitanti di Moirano e Castel Rocchero. La Sp232 è però funestata dal dissesto idrogeologico e sovente, soprattutto in prossimità della frazione, un costone adiacente una vigna viene giù e blocca la circolazione. Anche l’alluvione del 2019 non ha risparmiato la strada che in una parte diversa, in via della Fasciana, risulta ancora ‘tamponato’ alla meglio e messo giusto in sicurezza. Visti i lavori sulla strada ‘Montestregone’ i residenti si sono ‘ingelositi’ chiedendo: «Quando verrà sistemata la strada per Moirano»?