Acqui celebra i 'Giusti' della Shoah: una targa al Cimitero Ebraico

ACQUI TERME - Nel Giorno della Memoria il Comune di Acqui annuncia l'intitolazione di un'area della città ai 'Giusti' acquesi che nel biennio '43-'45 "si sono distinti per il loro impegno contro le persecuzioni, a difesa della dignità e dei diritti umani.

Lo spazio urbano compreso tra il Cimitero Ebraico (con il Memorial dei 28 ventotto deportati acquesi) e via Mantova d'ora in avanti prenderà il nome di 'Slargo dei Giusti'. L’Amministrazione comunale nella giornata di ieri, infatti, ha approvato la delibera che darà avvio all’iter per l'installazione di una targa toponomastica. Con questo gesto simbolico ma denso di significato Palazzo Levi vuole commemorare ufficialmente le azioni dei Giusti durante la Seconda Guerra Mondiale, «vicende di storia locale presenti nei ricordi di molte famiglie allora protagoniste, che si distinsero per azioni verso altri uomini ingiustamente perseguitati per idee, cultura o stili di vita».

«L’area per celebrare i Giusti acquesi fu individuata durante la Giornata della Memoria del 2015 – afferma il sindaco di Acqui Terme, Lorenzo Lucchini –. Tuttavia, non fu mai installata ufficialmente una palina toponomastica. Abbiamo deciso di perfezionare tutti i passaggi per valorizzare il messaggio storico ed etico di questi valorosi uomini e donne che con le loro azioni hanno lasciato un segno indelebile nella storia, dimostrando a tutti che in ogni circostanza, anche quelle più difficili, ognuno di noi può fare la differenza».