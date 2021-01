Parte bene La Bollente. Novi e Acqui ko

TORINO - La matricola è l'unica che festeggia nel turno inaugurale dei campionato di B1 e B2 femminile e B maschile. Proprio in questa categoria la squadra allestita dal ds Stefano Negrini e affidata a coach Roberto Astori passa sul campo del Sant'Anna Tomcar, una veterana dei campionati nazionali. Per i termali è un ritorno e nel migliore dei modi, che toglie subito l'etichetta di matricola: grande rimonta, perché vanno sotto 25/22 25/23, lottati ma con i padroni di casa che sentivano il successo in tasca. Gli ospiti per nulla tassegnati, al contrario determinatissimi: accorciano (19/25), pareggiano (20/25) e poi si aggiudicano il tiebreak, 10/15, e mettono i primi due punti in una classifica da vivere nelle zone alte.

Colombo non si fa fermare

Sempre in B maschile, ma nel girone A2, Novi Pallavolo, invece, 'stecca' male il turno inaugurale e raccoglie zero punti. I 'Pirati' provano ad espugnare il campo del Colombo Genova, ma senza esito alcuno. Al contrario, sono i liguri è giganteggiare e la formazione allenata da Quagliozzi resta a secco contro una delle matricole del raggrupamento. Rimedia un severo 3/0, 25/18, 25/20 25/20 e rivela ancora un po' troppa ruggine.

Vince la capitana

Esordio amaro, in B1 femminile, per Arredo Frigo Valnegri Acqui: al Mombarone passa una che è di casa ad Acqui e al palazzetto, Benedetta, 'Beba' Gatti, ex capitana e oggi nel roster di Olympia Genova, che chiude 3/1. L'illusione di un botta e risposta iniziale svanisce presto: le genovesi, che hanno nelle loro fila anche l'ex nazionale Arrighetti, si aggiudicano il primo set 21/25, le acquesi rispondono anche loro 25/21, ma quando la partita sembra in perfetto equilibrio, invece, la formazione di Ivano Marenco si inceppa e subisce la maggiore determinazione e la voglia dell'Olympia che ha grandi ambizioni di classifica e lo dimostra, 17/25, 14/25. "Abbiamo affrontato una squadra forte, è vero, ma abbiamo fatto tanti muri, abbiamo fatto bene la parte di preparazione, mentre abbiamo regalato qualche palla di troppo - sottolinea Marenco - e abbiamo pure peccato un po’ in difesa, ma soprattutto in attacco e battuta. Ora cercheremo di migliorare in vista della prossima gara”.

Ultima delle quattro squadre della provincia a scendere in campo sarà, domenica, Euromac Mix Junior Casale, inserita nel minigirone A4: unica piemontese insieme alle lombarde, giocherà in casa del Garlasco, che punta al salto in avanti di categoria.